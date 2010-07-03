Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями. Об этом сообщается на официальной странице МВД Дагестана в Instagram.

Отмечается, что 43-летняя жительница Махачкалы за рулем Toyota Rav4 наехала на четырех пешеходов, двигаясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева.

По словам женщины, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего совершила наезд на проходящих мимо людей.

В результате аварии были госпитализированы все четверо пострадавших, из них двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина получили травмы различной степени, а 25-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию.

"Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", – указывает МВД.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие отпустило ее под подписку о невыезде.

