В Махачкале устроившую ДТП женщину пытались закидать камнями. Об этом сообщается на официальной странице МВД Дагестана в Instagram.
Отмечается, что 43-летняя жительница Махачкалы за рулем Toyota Rav4 наехала на четырех пешеходов, двигаясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева.
По словам женщины, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего совершила наезд на проходящих мимо людей.
В результате аварии были госпитализированы все четверо пострадавших, из них двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина получили травмы различной степени, а 25-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию.
"Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", – указывает МВД.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие отпустило ее под подписку о невыезде.
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