Возбуждено дело после нападения на журналистов газеты в Ставрополе

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Уголовное дело завели на мужчину, напавшего на редакцию газеты "Родина" ставропольского краевого отделения партии КПРФ, сообщает СК РФ.

Дело в отношении 72-летнего мужчины возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Злоумышленник требовал опубликовать статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора. Преступник был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он психически нездоров.

В результате главного редактора газеты Николая Бондаренко госпитализировали. Он получил глубокое ранение в области щеки, его прооперировали. Сейчас состояние журналиста оценивается как средней тяжести.

Кроме него, пострадали трое сотрудников крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других отказались от медпомощи.