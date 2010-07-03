Возбуждено дело после нападения на журналистов газеты в Ставрополе

Уголовное дело завели на мужчину, напавшего на редакцию газеты "Родина" ставропольского краевого отделения партии КПРФ, сообщает СК РФ.
Дело в отношении 72-летнего мужчины возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Злоумышленник требовал опубликовать статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора. Преступник был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он психически нездоров.
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В результате главного редактора газеты Николая Бондаренко госпитализировали. Он получил глубокое ранение в области щеки, его прооперировали. Сейчас состояние журналиста оценивается как средней тяжести.
Кроме него, пострадали трое сотрудников крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других отказались от медпомощи.
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