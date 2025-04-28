В Одинцове женщина вмешалась в ссору между детьми и ударила одного из них

Фото: телеграм-канал "Типичное Одинцово"

В Одинцове женщина вмешалась в ссору между детьми и ударила одного из несовершеннолетних по лицу. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что в дежурную часть полиции 27 апреля поступило заявление от местной жительницы 1985 года рождения о том, что ее дочь 2013 года рождения ударили ладонью по лицу на улице Северной. Пострадавшая обратилась в больницу и после оказания помощи ее отпустили.

В пресс-службе добавили, что выясняются обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято решение, предусмотренное законодательством.

Ранее мужчина напал на судью региональных соревнований по фигурному катанию в Екатеринбурге из-за поражения дочери. Инцидент произошел через 5 дней после соревнований.

Выяснилось, что у Адониса Мироева есть судимости. Президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин рассказал, что в этом сезоне полицию уже дважды вызывали из-за поведения мужчины.