ФСБ подозревает проректора РАНХиГС в растрате средств, выделенных на науку

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В отношении проректора РАНХиГС Сергея Снельникова-Мурылева возбудили уголовное дело по факту растраты средств, выделенных на научные исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата средств"). Снельникову-Мурылеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 июня этого года. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Помимо работы в РАНХиГС, Синельников-Мурылев также является ректором Всероссийской академии внешней торговли. Он занимает эту должность с 2007 года.

Накануне сообщалось о задержании Снельникова-Мурылева, в его доме провели обыск. Проректора обвинили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Функционеру вменяют хищение миллиона рублей.