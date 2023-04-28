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Правоохранители задержали в Москве ректора Всероссийской академии внешней торговли
Фото: iep.ru
Правоохранители задержали ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельников-Мурылева. Об этом сообщает РБК.
Его обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
По данным СМИ, ФСБ задержала Синельникова-Мурылева в четверг, 27 апреля. Правоохранители также организовали в его доме, на даче и работе обыски. Ректору академии вменяют хищение миллиона рублей.
Синельников-Мурылев управляет ВАВТ с 2007 года.
В июне 2022 года бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в хищении средств университета. В отношении него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Уже в октябре адвокат Мау Алексей Дудник подтвердил прекращение разбирательств. Других комментариев правозащитник не дал.
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