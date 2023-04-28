Правоохранители задержали в Москве ректора Всероссийской академии внешней торговли

Фото: iep.ru

Правоохранители задержали ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельников-Мурылева. Об этом сообщает РБК.

Его обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным СМИ, ФСБ задержала Синельникова-Мурылева в четверг, 27 апреля. Правоохранители также организовали в его доме, на даче и работе обыски. Ректору академии вменяют хищение миллиона рублей.

Синельников-Мурылев управляет ВАВТ с 2007 года.

В июне 2022 года бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в хищении средств университета. В отношении него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Уже в октябре адвокат Мау Алексей Дудник подтвердил прекращение разбирательств. Других комментариев правозащитник не дал.