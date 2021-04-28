В Китае неизвестный напал на детский сад

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

18 человек получили ранения после нападения мужчины с ножом на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Об этом сообщает информационный портал "Paper".

Ножевые ранения получили 16 детей и два воспитателя. Два ребенка сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время мужчина задержан. Мотивы преступления сотрудникам полиции предстоит выяснить.

Ранее аналогичная ситуация произошла в китайской провинции Гуанси. Тогда мужчина ранил ножом 37 воспитанников детского сада и двух взрослых, в том числе директора учреждения.