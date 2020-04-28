Пожар на складе в ТиНАО локализован

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Пожарным удалось локализовать возгорание деревянных поддонов на площади 550 "квадратов" на складе в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Как уточняется, пожар удалось локализовать в 14:54.

Во вторник днем пламя вспыхнуло на складе с деревянными палетами по адресу Рязановское шоссе, владение 10А. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

Сообщалось, что в тушении пожара принимают участие 80 человек и свыше 21 единицы техники, а также 15 поливомоечных автомобилей, два вертолета Московского авиационного центра и пожарный поезд. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

