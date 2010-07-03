Ликвидирован пожар на заводе в Красноярске

Пожар на территории оборонного завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован утром в воскресенье, 28 апреля, в 09:31 по местному времени. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"На тушение от МЧС России привлекалось 94 человека, 26 единиц техники", – уточнили в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составляла 20 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля.

Возгорание произошло вечером 26 апреля. Огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок – цех готовой продукции. После локализации в течение суток спасатели разбирали завалы, проливали дымящиеся конструкции. Интенсивное горение и черный дым вызвали полимерные материалы внутри холодильников.

Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

На заводе, где случилось ЧП, делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Местные власти заверили жителей, что ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружена.