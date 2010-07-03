Ликвидирован пожар на заводе в Красноярске

Пожар на территории оборонного завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован утром в воскресенье, 28 апреля, в 09:31 по местному времени. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"На тушение от МЧС России привлекалось 94 человека, 26 единиц техники", – уточнили в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составляла 20 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля.
Возгорание произошло вечером 26 апреля. Огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок – цех готовой продукции. После локализации в течение суток спасатели разбирали завалы, проливали дымящиеся конструкции. Интенсивное горение и черный дым вызвали полимерные материалы внутри холодильников.
Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
На заводе, где случилось ЧП, делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Местные власти заверили жителей, что ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.