Названа предварительная причина пожара на заводе "Красмаш"

Причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"Причины сейчас рассматриваются, несколько версий. Одна из основных версий – нарушение правил эксплуатации электрооборудования", – приводит слова Лисина ТАСС. Также он отметил, что спасатели завершат работы на месте ЧП до конца субботы.

Как отмечалось ранее, произошло возгорание кровли холодильного цеха. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

На заводе, где случилось ЧП, делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".

Местные власти заверили жителей, что ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружена, однако посоветовали не открывать окна. По данным МЧС, угрозы распространения огня на близлежащие здания нет.

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара на территории завода "Красмаш" в настоящий момент привлечены 120 человек и 33 единицы техники.