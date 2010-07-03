Названа предварительная причина пожара на заводе "Красмаш"

Причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
"Причины сейчас рассматриваются, несколько версий. Одна из основных версий – нарушение правил эксплуатации электрооборудования", – приводит слова Лисина ТАСС. Также он отметил, что спасатели завершат работы на месте ЧП до конца субботы.
Как отмечалось ранее, произошло возгорание кровли холодильного цеха. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.
На заводе, где случилось ЧП, делают межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе", а также модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Местные власти заверили жителей, что ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружена, однако посоветовали не открывать окна. По данным МЧС, угрозы распространения огня на близлежащие здания нет.
Как сообщили в МЧС, к тушению пожара на территории завода "Красмаш" в настоящий момент привлечены 120 человек и 33 единицы техники.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.