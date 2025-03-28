28 марта, 13:39Происшествия
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков
Герой России майор Марат Тибилов погиб во время выполнения служебно-боевой задачи в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росгвардию.
Ведомство выразило свои искренние соболезнования родственникам погибшего.
"Быть воином – жить вечно!" – отметили в Росгвардии.
Владимир Путин вручил Тибилову высшую награду "Золотую Звезду" Героя России в феврале 2025 года.
Ранее участник спецоперации капитан Султан Хашагульгов из Ингушетии получил звание Героя России посмертно. Глава региона Махмуд-Али Калиматов рассказал, что 30 июня 2024 года штурмовая группа под его командованием выполняла боевую задачу. В результате Хашагульгов спас своего старшего сержанта А. С. Сайгина от гибели.
Таким образом, 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии Восточного военного округа погиб при выполнении боевой задачи в районе Старомайорского в ДНР. Глава Ингушетии отметил, что в семье Хашагульговых это уже второй Герой России.
Парту героя открыли в школе № 2083 в Москве