Два украинских беспилотника сбили над Белгородским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших не выявили.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай. Информация о последствиях уточняется", – написал глава региона.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 16 воздушных целей. Со слов Гладкова, никто не пострадал. Однако в городе были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, в поликлиниках № 7 и № 8, а также в складском корпусе детской больницы.

До этого российская ПВО сбила три дрона на подлете к Белгороду. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил губернатор.