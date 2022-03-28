Четыре человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в штате Орегон – СМИ

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Четыре человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП в городе Сэйлем американского штата Орегон. Об этом сообщается на телеканале Fox News со ссылкой на полицию.

По данным полиции, неизвестный на автомобиле въехал в лагерь, в котором находились бездомные. Сотрудники полиции обнаружили брошенное подозреваемым машину недалеко от места происшествия. Причины произошедшего пока не известны.

В результате инцидента два человека погибли на месте, а пострадавшие были госпитализированы. Позже стало известно о смерти в больнице двоих из них.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас в результате столкновения пикапа и микроавтобуса погибли девять человек. Микроавтобус перевозил членов мужской и женской университетских команд по гольфу, а также их тренера. Все они, включая водителя транспортного средства, погибли. Также жертвой ДТП стал несовершеннолетний пассажир пикапа. По предварительной информации, пикап выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате оба автомобиля загорелись.