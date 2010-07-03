В Югре украли сантехнику из квартир для сирот

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Власти Нижневартовска выкупили 15 квартир в новостройке для сирот. Когда начали раздавать ключи, выяснилось, что в пяти из них исчезли смесители и унитазы, передает РИА Новости.

В местной администрации не исключают, что воры заглянули и в другие квартиры, которые купили горожане.

После случившегося чиновникам пришлось временно забрать ключи у сирот, чтобы восстановить их жилье. Они также написали заявление в полицию. Как уточнили в окружном управлении МВД, оперативники проводят проверку.

По версии источника в администрации Нижневартовска, сантехника могла пропасть из-за конфликта застройщика с рабочими. Отмечается, что на стене подъезда многоэтажки неизвестные оставили надпись: "Олег, заплати за работу. Мы все вернем".