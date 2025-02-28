Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели эвакуировали 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент спасательная операция продолжается. Для эвакуации остальных рыбаков привлекли вертолет Ми-8.

Льдина с 200 рыбаками откололась в Сахалинской области днем 28 февраля. После этого она начала дрейфовать в Охотском море. На тот момент расстояние от берега в районе села Лесного до местоположения рыбаков достигало 700 метров.

В спасательной операции задействованы 11 специалистов и 6 единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".

