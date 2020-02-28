Жилой дом загорелся в Даниловском районе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил жилой дом в Даниловском районе столицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что возгорание произошло в однокомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома. "В ходе тушения пожара было спасено восемь человек", – сообщил источник.

Он отметил, что на лестничной площадке спасатели обнаружили еще двух человек без сознания.

"Пострадавшие были переданы медикам, проводятся реанимационные действия", – уточнил источник.

Добавляется, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее огонь охватил жилой дом в Пресненском районе. Сообщалось, что здание самостоятельно покинули около 50 человек.