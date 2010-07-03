Самолет Москва – Варшава готовится к экстренной посадке в Шереметьеве

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Вылетевший из аэропорта Шереметьево самолет Embraer 175, который должен был совершить рейс LO 676 в Варшаву, возвращается обратно в аэродром.

Экстренная посадка понадобилась из-за проблем с предкрылками, передает телеканал Москва 24.