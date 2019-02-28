Водитель скорой спас из-под льда Москвы-реки 87-летнего рыбака

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель скорой помощи спас провалившегося под лед на Москве-реке 87-летнего пенсионера.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения, мужчина провалился под лед в районе Хорошево-Мневники.

Водитель вытащил пенсионера из-под льда и доставил пострадавшего на станцию скорой помощи. Там пенсионеру оказали необходимую помощь.

По словам Михаила Масленникова, который спас мужчину, в момент происшествия он, как и "дедушка", рыбачил, однако потерпевший находился "на тонком льду с промоинами".

"Потом бултыхнулся туда, я подбежал и успел его подхватить, за рюкзак его и вытащил. Я часто рыбачу, поэтому такое у меня уже не первый раз", – рассказал Масленников.

17 февраля трое мужчин на северо-западе столицы провалились под лед при переходе через Москва-реку. Спасатели оказали помощь пострадавшим.