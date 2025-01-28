28 января, 16:25Происшествия
Семь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле
Фото: телеграм-канал "Инцидент Барнаул"
Трамвай и автобус столкнулись в Барнауле. В результате аварии пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.
По предварительной информации, все они обратились за медицинской помощью.
Местом аварии стало пересечение улиц Антона Петрова и Малахова, уточнили в ведомстве. В настоящий момент там работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая прочие обстоятельства случившегося.
Ранее пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Башкирии. В этот момент в салоне находились 10 пассажиров, двоим из них потребовался медицинский осмотр.
К месту аварии прибыли оперативные службы, специалисты Госавтоинспекции и сотрудники МЧС. Причина произошедшего неизвестна.