Семь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Барнауле

Фото: телеграм-канал "Инцидент Барнаул"

Трамвай и автобус столкнулись в Барнауле. В результате аварии пострадали семь человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительной информации, все они обратились за медицинской помощью.

Местом аварии стало пересечение улиц Антона Петрова и Малахова, уточнили в ведомстве. В настоящий момент там работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая прочие обстоятельства случившегося.

Ранее пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Башкирии. В этот момент в салоне находились 10 пассажиров, двоим из них потребовался медицинский осмотр.

К месту аварии прибыли оперативные службы, специалисты Госавтоинспекции и сотрудники МЧС. Причина произошедшего неизвестна.

