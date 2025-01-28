Мужчина ударил девочку на улице в Забайкальском крае

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Мужчина ударил шедшую ему навстречу девочку в лицо в городе Краснокаменске Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 25 января. Как заявили в ведомстве, злоумышленника задержали, в ближайшее время он будет допрошен. Следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте мужчины.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство с применением насилия". Ход и результаты расследования дела находятся на контроле ведомства.

Ранее мурманские правоохранители начали проверку после заявления матери несовершеннолетнего, которого якобы ударил кондуктор троллейбуса. После случившегося у ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кондуктора отстранили от работы.

