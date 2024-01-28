СБУ ведет обыски у чиновников МО Украины из-за хищений на 1,5 миллиарда гривен

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

СБУ начала обыски у чиновников министерства обороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" по подозрению в краже денег на снаряды для ВСУ. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"СБУ подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов. – прим. ред.) на закупках снарядов", – указано в сообщении.

Сообщается что к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины, а также руководители аффилированных компаний. Махинации с деньгами они проводили при закупке 100 тысяч минометных выстрелов для украинских сил, из которых, в итоге, не было поставлено ни одного снаряда.

Отмечается, что в числе подозреваемых – бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики министерства обороны Украины, руководитель фирмы "Львовский арсенал" и представитель иностранной компании.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей. Также президент РФ сообщил, что США даже хотели осуществить смену элит на Украине, однако у них ничего не вышло.

Российский лидер вспомнил ситуацию, когда он обсуждал определенные вопросы с украинскими коллегами, а те ему прямо говорили, что решат все за некоторую сумму.



Украинские СМИ заявили о массовой коррупции в ВСУ