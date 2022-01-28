Солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре, не связан с дедовщиной – экс-глава Нацгвардии

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Расстрел караула нацгвардейцев на предприятии "Южмаш" в Днепре не связан с дедовщиной. Такое мнение высказал бывший глава Национальной гвардии Украины Николай Балан, покинувший свой пост после трагедии.

"Сразу скажу, что это неправда. Эта информация не подтверждается. Это лишь предположения", – цитирует Балана издание "Страна.ua".

Бывший глава Нацгвардии Украины подчеркнул, что расстрелянные Рябчуком женщины вряд ли принимали участие в противоправных действиях против солдата.

"Одна из них ранена, а вторая погибла. Они что, занимались с ним дедовщиной? Я догадываюсь, что вряд ли. Но они, к сожалению, пострадали", – отметил Балан.

Он заявил, что считает показания Рябчука о дедовщине спекуляцией, добавив, что наркотики солдат не употреблял.

"Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены", – подчеркнул экс-начальник Нацгвардии.

Балан также уточнил, что решение об отставке после трагедии он принял лично, без влияния руководства.

"Я не считаю себя ни ответственным, ни виновным в том, что случилось на заводе "Южмаш". Но так получилось: есть событие, за которым последовало мое личное решение. Считаю его правильным", – заключил он.

Трагедия на заводе "Южмаш" произошла 27 января. Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено.

Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".