Солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре, не связан с дедовщиной – экс-глава Нацгвардии

28 января, 22:09
Фото: телеграм-канал Mash
Расстрел караула нацгвардейцев на предприятии "Южмаш" в Днепре не связан с дедовщиной. Такое мнение высказал бывший глава Национальной гвардии Украины Николай Балан, покинувший свой пост после трагедии.
"Сразу скажу, что это неправда. Эта информация не подтверждается. Это лишь предположения", – цитирует Балана издание "Страна.ua".
Бывший глава Нацгвардии Украины подчеркнул, что расстрелянные Рябчуком женщины вряд ли принимали участие в противоправных действиях против солдата.
"Одна из них ранена, а вторая погибла. Они что, занимались с ним дедовщиной? Я догадываюсь, что вряд ли. Но они, к сожалению, пострадали", – отметил Балан.
Он заявил, что считает показания Рябчука о дедовщине спекуляцией, добавив, что наркотики солдат не употреблял.
"Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены", – подчеркнул экс-начальник Нацгвардии.
Балан также уточнил, что решение об отставке после трагедии он принял лично, без влияния руководства.
"Я не считаю себя ни ответственным, ни виновным в том, что случилось на заводе "Южмаш". Но так получилось: есть событие, за которым последовало мое личное решение. Считаю его правильным", – заключил он.
Трагедия на заводе "Южмаш" произошла 27 января. Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено.
Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: