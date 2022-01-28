Пассажир угрожал водителю электробуса в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве пассажир угрожал водителю электробуса после просьбы покинуть транспортное средство на конечной остановке. Об этом рассказал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Вчера в 10:30 на 1-й Останкинской улице, 57 (конечная электробуса № 76), пассажир отказался выходить, вел себя неадекватно и устроил погром, матерился, угрожал водителю, пытался разбить стекло и испортил салон электробуса", – говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал, однако электробус пришлось снять с маршрута: пассажиры были вынуждены ждать другой. К настоящему времени все материалы по случившемуся переданы полиции, которая даст оценку поступку москвича.

Ранее в Ингушетии 10 вооруженных человек напали на микроавтобус с детьми. Они обстреляли транспортное средство, избили водителя, а затем скрылись с места происшествия. Никто из детей не пострадал.

