Пассажир угрожал водителю электробуса в Москве

14:39
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В Москве пассажир угрожал водителю электробуса после просьбы покинуть транспортное средство на конечной остановке. Об этом рассказал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"Вчера в 10:30 на 1-й Останкинской улице, 57 (конечная электробуса № 76), пассажир отказался выходить, вел себя неадекватно и устроил погром, матерился, угрожал водителю, пытался разбить стекло и испортил салон электробуса", – говорится в публикации.
В результате инцидента никто не пострадал, однако электробус пришлось снять с маршрута: пассажиры были вынуждены ждать другой. К настоящему времени все материалы по случившемуся переданы полиции, которая даст оценку поступку москвича.
Ранее в Ингушетии 10 вооруженных человек напали на микроавтобус с детьми. Они обстреляли транспортное средство, избили водителя, а затем скрылись с места происшествия. Никто из детей не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: