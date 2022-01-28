Новую статью добавили в дело о гибели пациентов в Санкт-Петербурге

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Следователи добавили в уголовное дело о гибели трех пациентов в Санкт-Петербурге статью об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по городу.

Следователи уже расследуют дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее сообщалось, что после прохождения процедуры 23 и 25 января трех человек доставили в больницу, спасти их не удалось. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.

У них выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.