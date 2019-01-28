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12:10

Памятник "Вежливым людям" в Крыму отмыли от краски

происшествия

12:10

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Фото: ТАСС/Александр Карпушкин

Симферопольские коммунальщики отмыли памятник "Вежливым людям", облитый краской накануне. Об этом сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко в своем Facebook.

"Выражаю признательность работникам МБУ "Город", которые в течение 30 минут после происшествия прибыли на место и вернули памятнику "Вежливым людям" первоначальный облик", – написала Маленко.

По словам Маленко, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Сейчас он задержан. Ранее в местной полиции сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.

Памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь возвращения полуострова в состав РФ. "Вежливыми людьми" стали называть военнослужащих в форме без опознавательных знаков. Во время событий 2014 года они блокировали стратегические объекты в Крыму, тогда принадлежавшем Украине.

происшествия

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