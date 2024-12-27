Три мирных жителя ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев

Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, село Борисовка Волоконовского района атаковали два дрона-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль пострадали два человека – мужчина и женщина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в Валуйскую ЦРБ.

Транспортное средство повреждено. Также посечен еще один припаркованный автомобиль. Второй дрон сработал в административном здании. Там сильно повредилась входная группа и фасад, также выбиты окна.

В Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение. В поселке Малиновка Белгородского района повреждены кровля и окна пристройки дома, а также посечена крыша надворной постройки. В селе Грузском Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия поврежден припаркованный автобус.

Накануне беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. В результате пострадали 8-летний ребенок и его мама. Позже Гладков сообщил о третьем пострадавшем – за медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки.