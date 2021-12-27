Мужчина умер после травмирования на горнолыжном спуске на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичная прокуратура организовала проверку по факту смерти мужчины, получившего травму при катании в горнолыжном комплексе на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что 59-летний мужчина травмировался на горнолыжном спуске 24 декабря.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Чертановской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг", – говорится в сообщении.

Также проверку по данному факту организовал столичный главк Следственного комитета.

Ранее на Каширском шоссе 15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево при спуске с необорудованного склона на тюбинге. По данному факту проводит проверку Нагатинская межрайонная прокуратура.