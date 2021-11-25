В Австрии известный сноубордист разбился насмерть при спуске со склона

Фото: instagram.com/grilo

На горнолыжном курорте Зельден в Австрии при неудачном спуске со склона погиб известный словенский сноубордист Марк Грилк. Об этом сообщает "Газета.ру".

Во время спуска 38-летний Грилк получил несовместимую с жизнью травму головы. Сноубордист врезался в заснеженную скалу и ударился головой об камень.

Известно, что он был в составе съемочной группы, выбиравшей место для съемки эффектных кадров.

Ранее россиянин погиб, спасая подругу, упавшую в море со скалы в районе испанского города Торревьеха. Об инциденте в экстренные службы сообщила супруга погибшего.