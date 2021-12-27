Пожарные потушили автоцистерну на Киевском шоссе

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание грузовика с сжиженным газом на Киевском шоссе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

"В 14:27 открытое горение ликвидировано, в 14:38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение транспорта восстановлено.

ЧП произошло на 36-м километре Киевского шоссе. Из-за возгорания грузовика движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

Водителя транспортного средства госпитализировали с ожогами.

