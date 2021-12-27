Во Владивостоке загорелся рынок на Детском парке. По факту пожара прокуратура Первомайского района города организовала проверку. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, сообщение о возгорании поступило в 11:23 местного времени. К месту ЧП направлены пожарные расчеты.

Владелица одного из торговых павильонов рассказала агентству, что пожар начался в зале с игровыми автоматами. По предварительным данным, сгорели торговая точка с молочными продуктами и с бытовой химией.

Ранее пожар произошел на Некрасовском рынке Владивостока. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя 8 минут.

В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. В тушении пожара были задействованы 39 человек и 11 единиц техники.