Девять человек госпитализированы после взрыва в супермаркете Петербурга

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Девять человек доставлены в больницы в результате происшествия в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Еще один человек от госпитализации отказался.

Пострадавших направили в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Анны Митяниной.

Состояние пострадавших собеседник агентства уточнить не смог.

Вечером, 27 декабря в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами.