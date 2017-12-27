Адвокат стрелка на фабрике "Меньшевик" прокомментировал ситуацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат Ильи Аверьянова Тимур Батиралиев прокомментировал события на фабрике "Меньшевик", а также рассказал о том, что предшествовало вооруженному конфликту.

Адвокат рассказал, что звонок от подзащитного поступил около 8:00 27 декабря. "Он позвонил и сообщил о незаконном проникновении на территорию предприятия", – заявил Батиралиев в эфире радиостанции Москва FM. По словам экс-владельца фабрики, на предприятие пришли приставы в сопровождении 10 вооруженных человек. У сопровождающих были биты и другое оружие из подручных средств.

Адвокат выехал на место событий и примерно через час был у ворот КС "Меньшевик". Он услышал выстрелы на территории фабрики, но не видел кто в кого стрелял. "Со слов Ильи Ивановича, открыли огонь первыми те лица, которые сопровождали судебного исполнителя. Он был вынужден в целях самообороны открыть огонь из охотничьего оружия "Сайга". Отмечу, что данное оружие принадлежит ему на абсолютно законном основании", – рассказал защитник.

Адвокат был вынужден уехать с территории предприятия около 11 часов утра, поскольку не обладал нужным статусом для нахождения на месте происшествия. Интересы Аверьянова по делу будет представлять другой защитник, которого уже выделили.

Адвокат отметил, что он не знает, где находится его подзащитный в данный момент. При этом он настаивает на том, что Аверьянов все еще является владельцем "Меньшевика".

Батиралиев подчеркнул, что это не единственный конфликт за фабрике за последнее время. По его словам, ранее вместе с приставом на предприятие уже проникала группа лиц, избившая Аверьянова. Адвокат утверждает, что есть документы, подтверждающие происшествие. При этом реального расследования не проводилось.

Защитник поддерживает версию самого Аверьянова о том, что здания у него отнимают незаконным путем. Он отметил, что здания действительно были заложены по мировому решению суда, но затем у кредитора сменился владелец, и только после этого встал вопрос об их изъятии. Изначально компания претендовала на возврат именно денег, а не на отъем предприятия.

По словам Батиралиева, юристы продолжат заниматься защитой интересов Аверьянова не только по делу КС "Меньшевик", но и по инциденту на фабрике. О том, какую позицию займет адвокат по делу о перестрелке, он не рассказал.

По данным столичного главка СК РФ, стрельбу 27 декабря на фабрике "Меньшевик" устроил бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Один человек погиб. Сам стрелявший подтвердил, что застрелил человека, но уточнил, что это произошло случайно в порядке самообороны.

Полиция проводила поиск подозреваемого в здании фабрики. Сотрудники предприятия заявили, что Аверьянов мог скрыться от правоохранителей через подземный ход. Подтвердилось то, что экс-владельца не нашли на месте происшествия, его фото разосланы всем столичным полицейским.

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