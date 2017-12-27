Полиции в Москве разослали ориентировку с фото экс-директора фабрики "Меньшевик"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичным полицейским разослали ориентировку с фотографией бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, который утром устроил стрельбу в предприятии.

В Москве объявили план "Сирена" на поиски экс-владельца фабрики, сообщает Агентство "Москва". По словам правоохранителей, он мог скрыться на Audi A6 темного цвета. Известно также, что мужчина был одет в светлый костюм и темную куртку.

Как уточнили в ГУ МВД по городу, он покинул территорию предприятия до того, как было выставлено оцепление. Бывшая сотрудница фабрики рассказала, что у здания есть подземный ход, через который Аверьянов мог скрыться.

По версии следствия, 27 декабря Аверьянов открыл стрельбу на фабрике из-за конфликта с нынешним хозяином. Один человек погиб. Как утверждает бывший владелец, у него хотели отобрать предприятие незаконным путем. Прокурор Москвы взял инцидент на личный контроль.

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