Экс-хозяин фабрики "Меньшевик" мог скрыться по подземному ходу

На территории фабрики "Меньшевик" есть подземный ход, через который мог скрыться ее экс-хозяин. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала бывшая сотрудница фабрики, которая знает Илью Аверьянова, устроившего стрельбу.

Женщина рассказала, что в свое время Аверьянов говорил, что ему есть куда скрыться в случае чего, имея в виду этот подземный ход.

Подземный ход якобы соединяет предприятие со зданием, находящимся за фабрикой "Меньшевик". Не исключено также, что на самом предприятии есть потайные помещения. Именно поэтому силовики еще не нашли злоумышленника.

Также бывшая сотрудница фабрики рассказала, что это не первый инцидент со стрельбой с участием Аверьянова. Она утверждает, что в 2010 году он открыл огонь по сотрудникам службы экономической безопасности, приехавшим на фабрику с проверкой.

По данным столичного главка СК РФ, стрельбу 27 декабря устроил бывший владелец предприятия Илья Аверьянов в результате конфликта с нынешним хозяином. Один человек погиб. Сам стрелявший рассказал, что не хотел никого убивать. Тем не менее он признал, что попал в одного человека. По словам Аверьянова, это произошло случайно.

Мужчина поделился своей версией событий: согласно ей, предприятие хотят отобрать незаконным путем. На месте ЧП работают Росгвардия и полиция, подозреваемого в стрельбе ищут.