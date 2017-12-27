Стрелок с фабрики "Меньшевик" уехал безоружным

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший стрельбу на предприятии, скрылся безоружным, заявил руководитель пресс-служба ГУ МВД по столице Юрий Титов.

По его словам, оружие изъяли, так что покинул территорию экс-владелец фабрики без него, сообщает РИА Новости. В Москве объявили план "Сирена" для поисков Аверьянова. Полицейским разослали ориентировку с его фото. Правоохранители полагают, что бывший владелец предприятия мог скрыться на Audi A6 темного цвета. Известно также, что он был одет в светлый костюм и темную куртку. Уточнялось, что Аверьянов покинул территорию фабрики до того, как было выставлено оцепление.

По данным следствия, 27 декабря он устроил стрельбу на фабрике из-за конфликта с нынешним хозяином. Один человек стал жертвой. Как утверждает бывший владелец "Меньшевика", у него незаконно хотели отобрать предприятие.

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