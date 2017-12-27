Бывшего директора фабрики "Меньшевик" не нашли в здании

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Спецназ проверил всю территорию кондитерской фабрики "Меньшевик", однако бывшего директора предприятия Илью Аверьянова не нашел.

По словам полицейских, было решено расширить зону поиска, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее бывшая сотрудница фабрики рассказала, что у здания есть подземный ход, через который мог скрыться экс-владелец.

По данным следствия, 27 декабря Аверьянов устроил на фабрике стрельбу из-за конфликта с нынешним хозяином. В результате один человек погиб. Бывший владелец уверял, что у него хотят отобрать предприятие незаконным путем.

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