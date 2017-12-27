Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик" в Москве

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Мужчины спорили, в результате один из них – экс-директор фабрики Илья Аверьянов – выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

Подозреваемый передвигается по территории здания, оказывая активное сопротивление в задержании. Он уже совершил несколько выстрелов. Один человек – охранник – погиб, несколько пострадали. Возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл глава столичной полиции Олег Баранов, здание оцеплено.

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