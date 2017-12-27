Стрельбу на юго-востоке Москвы открыл экс-директор фабрики "Меньшевик"

27 декабря, 10:57
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Мужчиной, начавшим стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы, по предварительным сведениям, является бывший директор предприятия Илья Аверьянов. С ним ведутся переговоры.
Выяснилось, что утром на фабрику приехали судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе описи имущества. Внезапно экс-директор "Меньшевика" выхватил ружье "Сайга" и стал стрелять в посетителей, сообщает "Интерфакс".
Один человек погиб, известно, что его зовут Алексей Костиков. Сейчас уточняется другая информация о нем.
Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой стрельбы, ранены по меньшей мере двое. Полиция оцепила здание. Стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает правоохранителей. На место выехали следователи, решается вопрос о возбуждении дела.
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