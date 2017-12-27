Неизвестный открыл стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве

27 декабря, 10:30
Фото: depositphotos/blinow61
Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке столицы. В результате ЧП погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по Москве. Полиция принимает меры по задержанию стрелявшего.
"Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов", – сказал представитель ведомства, передает телеканал Москва 24.
В результате конфликта мужчина причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте. На месте происшествия работает следственная группа.
По информации ТАСС, подозреваемым в стрельбе является директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. Как сообщают источники в правоохранительных органах, он удерживает несколько человек в заложниках в здании фабрики. Полиция оцепила район происшествия.
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