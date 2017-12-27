Следователи отправились к месту стрельбы на Иловайской улице в Москве

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Следователи выехали по адресу фабрики на Иловайской улице в Москве, где мужчина смертельно ранил человека из огнестрельного оружия, сообщает Агентство "Москва". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Мужчины спорили и в результате один из них выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента. Тот погиб на месте, еще четверо пострадали.

Полиция оцепила здание, чтобы задержать стрелявшего. Он находится внутри.