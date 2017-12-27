Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, стрельбу устроил ее бывший хозяин Илья Аверьянов, вступив в словесный конфликт с нынешним руководством. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Подозреваемый передвигается по территории здания, оказывая активное сопротивление в задержании. Он уже совершил несколько выстрелов, ранив охранника. От полученных травм тот скончался.

СМИ сообщают, что в здании могут находиться заложники. Портал Москва 24 следит за развитием событий.