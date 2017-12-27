Глава столичной полиции прибыл на место захвата заложников в Люблине

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава столичной полиции Олег Баранов прибыл на место захвата заложников на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик" на улице Иловайской. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Стрелявший, предположительно, удерживает заложников.

Полиция оцепила здание, чтобы задержать стрелявшего. На место происшествия также прибыли следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Мужчины спорили и в результате один из них выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.