Американская певица обвинила экс-руководителя штаба Трампа в домогательствах

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Американская певица Джой Вилла обвинила в сексуальных домогательствах одного из бывших руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа – Кори Левандовски.

Она рассказала, что это произошло в ноябре в Trump International Hotel. Левандовски сильно шлепнул ее по ягодицам во время позирования для совместного снимка. Певица пригрозила политику обвинением в домогательствах, но он посмеялся над ней и повторил свое действие, сообщает "Газета.ру".

Серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в США, началась с продюсера Харви Вайнштейна. Позднее они коснулись Кевина Спейси, Стивена Сигала, Оливера Стоуна, Шарля Дютуа, Дастина Хоффмана.