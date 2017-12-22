81-летнего дирижера с мировым именем обвинили в сексуальных домогательствах

22 декабря, 13:03
Фото: AP/Alex Brandon
Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки обвинили всемирно известного дирижера Шарля Дютуа в сексуальных домогательствах.
По словам женщин, в числе которых лауреат премии "Грэмми" Силвиа Макнейр, инциденты происходили в период с 1985 по 2010 годы, сообщает "Газета.ру".
Местом действия становились автомобиль, гостиничный номер, гримерка, лифт и закулисное пространство в различных городах мира – Чикаго, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Филадельфии и Саратога-Спрингс.
На обвинения 81-летний Дютуа пока не ответил. В лондонском Королевском филармоническом оркестре, художественным руководителем которого является Дютуа, сообщили, что дирижер находится на отдыхе. Однако ему передали запросы о комментарии.
На скандал уже отреагировали в Бостонском симфоническом оркестре. Там заявили, что больше не будут сотрудничать с Дютуа как с приглашенным дирижером.
Ранее несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах актера Дастина Хоффмана. Одна из них – писательница Анна Грэм Хантер рассказала о неприятном инциденте 32-летней давности. По ее словам, Хоффман приставал к ней на съемках фильма "Смерть коммивояжера".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: