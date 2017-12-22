81-летнего дирижера с мировым именем обвинили в сексуальных домогательствах

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Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки обвинили всемирно известного дирижера Шарля Дютуа в сексуальных домогательствах.

По словам женщин, в числе которых лауреат премии "Грэмми" Силвиа Макнейр, инциденты происходили в период с 1985 по 2010 годы, сообщает "Газета.ру".

Местом действия становились автомобиль, гостиничный номер, гримерка, лифт и закулисное пространство в различных городах мира – Чикаго, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Филадельфии и Саратога-Спрингс.

На обвинения 81-летний Дютуа пока не ответил. В лондонском Королевском филармоническом оркестре, художественным руководителем которого является Дютуа, сообщили, что дирижер находится на отдыхе. Однако ему передали запросы о комментарии.

На скандал уже отреагировали в Бостонском симфоническом оркестре. Там заявили, что больше не будут сотрудничать с Дютуа как с приглашенным дирижером.

Ранее несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах актера Дастина Хоффмана. Одна из них – писательница Анна Грэм Хантер рассказала о неприятном инциденте 32-летней давности. По ее словам, Хоффман приставал к ней на съемках фильма "Смерть коммивояжера".