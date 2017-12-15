Еще три женщины обвинили Хоффмана в домогательствах — СМИ

15 декабря, 06:41
Фото: ТАСС/Zuma/Isabelle Vautier
Еще три женщины обвинили голливудского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах.
Все три случая домогательств произошли в 1980-х, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety. Одна из потерпевших попросила об анонимности. Две другие согласились раскрыть свои имена.
Мелисса Кестер рассказала, что Хоффман приставал к ней во время записи звука для фильма "Иштар". Кори Томас заявила, что актер якобы предстал перед ней в обнаженном виде и потребовал сделать ему массаж ног.
Ранее о неприятном инциденте 32-летней давности вспомнила писательница Анна Грэм Хантер. Она утверждает, что на съемках фильма "Смерть коммивояжера" Хоффман приставал к ней.
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