27 ноября, 15:58

Происшествия

Прокуратура Москвы утвердила обвинение студентке по делу о терроризме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение 22-летней студентки Полины Костиковой, обвиняемой в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что с января по июнь 2024 года Костикова находилась на территории Грузии и, пользуясь личным знакомством с лидером украинской организации "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), установила контакт с одним из активистов. Девушка хотела вступить в ряды данной организации, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

При этом, вернувшись на территорию России, Костикова продолжила общаться с представителями террористической организации вплоть до задержания в марте 2025 года.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под стражей.

Ранее стало известно, что был арестован осужденный за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) иеромонах "Русской православной церкви заграницей под омофором митрополита Агафангела" Евгений Пинчук. В одном из телеграм-каналов он якобы высказал "респект" основателю РДК.

