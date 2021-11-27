Пожар на заводе в Дзержинске ликвидирован

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Возгорание на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Полная ликвидация пожара объявлена в 13:57. В результате происшествия пострадали два человека.

"Проведена проверка содержания в воздухе вредных веществ. Превышения допустимых концентраций не выявлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на заводе боеприпасов произошло несколько взрывов. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов.

