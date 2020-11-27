Москвича привлекли к ответственности за неоплаченные штрафы на 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину, который не оплатил свыше 700 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

"В рамках проведения профилактической работы сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД", – говорится в сообщении.

Проверив автомобилиста по базе данных, инспекторы обнаружили за ним 718 штрафов.

Общая сумма штрафов составила 1 миллион 80 тысяч рублей. Данные о нарушениях были переданы в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу.

Ранее специалисты назвали самые частые нарушения ПДД в Москве. Неправильные перестроения и повороты не с того ряда составили 25% от общего числа нарушений.

