Москвича привлекли к ответственности за неоплаченные штрафы на 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали мужчину, который не оплатил свыше 700 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
"В рамках проведения профилактической работы сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД", – говорится в сообщении.
Проверив автомобилиста по базе данных, инспекторы обнаружили за ним 718 штрафов.
Общая сумма штрафов составила 1 миллион 80 тысяч рублей. Данные о нарушениях были переданы в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу.
Ранее специалисты назвали самые частые нарушения ПДД в Москве. Неправильные перестроения и повороты не с того ряда составили 25% от общего числа нарушений.