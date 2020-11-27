Главу территориального управления острова Русского отстранят за бездействие во время ЧС

Фото: правительство Приморского края

Начальника административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от должности за бездействие во время ликвидации последствий ЧС. Такое требование мэру города Олегу Гуменюку высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он напомнил, что со своими обязанностями Ирина Пан не справилась.

"В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу", – цитирует Кожемяко ТАСС.

Глава Приморья также призвал убедиться, что она будет привлечена к ответственности.Теперь следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет замглавы Владивостока.

На острове по распоряжению губернатора установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива.

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона. Местами в регионе нет света и тепла, нарушено водоснабжение. Во Владивостоке из-за ледяного дождя ощущаются перебои с сотовой связью и электроэнергией.

Как сообщалось ранее, без электроэнергии в крае остались более 100 тысяч человек. Причиной стали аварии из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 30 метров в секунду.

