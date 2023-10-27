В Петербурге задержали еще двух фигурантов дела об избиении прохожих

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Санкт-Петербурге задержали еще двоих человек при расследовании уголовного дела по факту избиения прохожих на улице, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Речь идет о несовершеннолетних 2009 и 2007 года рождения, один из которых – уроженец Таджикистана. Всего в ходе расследования дела, возбужденного по статье "Хулиганство, возбуждение ненависти и вражды", задержаны девять молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана.

В отношении восьмерых из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение предъявят остальным соучастникам.

По версии следствия, группа молодых людей в Санкт-Петербурге, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах. Также СК установил дополнительный эпизод преступной деятельности и возбудил еще одно уголовное дело по статье "Хулиганство".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 15 октября поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге. В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.

Позднее сообщалось об обысках, которые проходят по месту жительства предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города. Подчеркивалось, что видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в телеграм-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.

Как стало известно, банда подростков ломала скамейки, разбивала фонари. Как по отдельности, так и толпой, они нападали на подвыпивших прохожих, других подростков и тех, кто делал им замечания. Каждое свое правонарушение они в деталях фиксировали.

Молодые люди называют себя в социальных сетях "азербайджанской мафией". Видео в Сеть выкладывал 18-летний Турал Мамедов. Он же считается лидером банды.

Группа подростков устроила драку в ТЦ Москвы