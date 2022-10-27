Зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло к месту повреждения газопровода

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Судно, зафрахтованное компанией – оператором "Северного потока" Nord Stream AG, прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода для обследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование займет от трех до пяти дней. Кроме того, Nord Stream AG ожидает от властей Дании разрешение на проведение обследования участка газопровода, расположенного в ее территориальных водах.

Утечки газа на "Северных потоках" были обнаружены 26 сентября. Одну из них зафиксировали на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих каналах "Северного потока – 1". Четвертую обнаружили в шведской экономической зоне 29 сентября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!